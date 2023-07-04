Millet Bahçesi’ne 100 bin rekor misafir

Ümraniyelilerin yanı sıra çevre ilçelerden gelen vatandaşların da uğrak yeri olan Ümraniye Millet Bahçesi, sadece 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde değil, diğer zamanlarda da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğa dostu doğalgazlı mangallarıyla dikkat çeken Ümraniye Millet Bahçesi’ni, tatil süresince yaklaşık 100 bin kişi ziyaret ederek, doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı.









Şehrin tam ortasında nefes aldıran bir bahçe: “Ümraniye Millet Bahçesi”

1.000 araçlık otoparkın yer aldığı millet bahçesinde; futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 12 adet çocuk oyun alanı, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı ve etkinlik alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin metrekare doğal şelalenin de bulunduğu millet bahçesinde; 10 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, restoran ve kafeteryalar, 2 adet büfe, meyve bahçesi, İstanbul’da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 47 adet WC ve 6 adet mermer çeşme yer alıyor. 24 saat izlenebilen güvenlik kameralarıyla korunan ve ücretsiz internet hizmetinin verildiği millet bahçesinde 4 adet elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan 4 buçuk metre yüksekliğinde, bin 300 metre uzunluğunda ses bariyeri de bulunuyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ümraniyeli vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da millet bahçemizi tercih etmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti ve daha iyi hizmetler yapabilmemiz adına motive etti. Tüm komşularıma Ümraniye Millet Bahçesi’ne gösterdiği ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni millet bahçelerimizden Osmangazi Millet Bahçesi’nin yapımında sona gelirken, Trabzon Park Millet Bahçesi’nin yapım çalışmaları da devam ediyor. İnşallah kısa bir zaman sonra millet bahçelerimizi hizmete açacağız” dedi.







