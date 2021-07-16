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ANKARA

Millet ittifakı bize sahip çıkmıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı’na destek için şartları olacağını ve bunu deklare edeceklerini söyledi. Buldan, “HDP ile aynı fotoğrafta olmamak için çırpınan, aynı kareye girmemek için çaba sarf eden partiler; eğer seçim döneminde HDP farklı bir tavır takınırsa bunun sorumlusu HDP olmayacaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Millet ittifakı bize sahip çıkmıyor
Pervin Buldan

Gaziantep’te yaptığı konuşmada CHP ve İYİ Parti’ye seslenerek HDP’yi doğrudan muhatap almalarını isteyen, “Gelecek seçimde hiç kimse İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerindeki gibi destek vermemizi beklemesin” diyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, çıkışını bir adım öteye götürdü. Buldan, Millet İttifakı’na destek için şartları olacağını ve bunu deklare edeceklerini söyledi. Terör örgütü PKK’ya müzahir bir yayın organına röportaj veren Buldan, özellikle İYİ Parti’ye sert göndermeler yaptı.

BİZE SAHİP ÇIKMIYORLAR

  • Buldan özetle şunları kaydetti: “En son seçimlerde demokrasi güç birliği oluşturuldu. HDP olarak bazı yerlerde AK Parti’ye kaybettirmek adına demokratik güç birliklerini destekledik. Fakat muhalefetin şöyle bir sorunu var; HDP ile bir arada görünmekten çekinen, HDP ile bir arada fotoğraf vermekten kaçınan, HDP ile isminin geçmesine bile rıza göstermeyen bir muhalefet var. HDP ile aynı fotoğrafta olmamak için çırpınan, aynı kareye girmemek için çaba sarf eden partiler; eğer seçim döneminde HDP farklı bir tavır takınırsa bunun sorumlusu HDP olmayacaktır. Seçmenimiz bize hep, “Demokrasi güç birliğine oy verdik. Ama onlar HDP bir operasyonla ya da bir gözaltı furyasıyla karşı karşıya kaldığında HDP’ye sahip çıkmıyorsa eğer, biz bundan sonraki süreçte muhalefetle bir araya gelmeyi tartışırız” dediler.

TUTUKLULARIMIZ VARKEN OLMAZ!

Herkesin çok açık ve net olması lazım. Tabi ki bizim de ilkelerimiz var. Bu ilkelerimizi belki yakın bir zamanda bir deklarasyonla açıklayacağız. İlkelerimizi ortaya koyacağız. Bu kadar insan tutukluyken, sadece seçimde bir araya gelmek HDP’nin oylarına talip olmak olmaz. Kimse kusura bakmasın. HDP’nin mutlaka ilkeleri olacaktır. HDP’nin mutlaka seçim açısından söyleyeceği sözleri olacaktır. Bu sözlerimizi, ilkelerimizi, yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette bunu muhalefet partilerine de duyurmak için bu süreci başlatacağız. Başında hep söyledik, bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Eğer bir güç birliği olacaksa tekrar, bunun içerisinde HDP’nin, temsilcilerinin olacağı yeni bir şeye ihtiyaç var. Millet İttifakı’nın içerisinde kimler var, kimler olacak bundan sonra belli değil.”

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