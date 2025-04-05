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Millet Kıraathaneleri gençlerin buluşma noktası

Millet Kıraathaneleri gençlerin buluşma noktası

04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kâğıthane Belediyesi tarafından 5 farklı noktada hizmete sunulan Millet Kıraathaneleri gençlerin ders çalışması ve araştırma yapması için modern ve konforlu bir ortam sunuyor. 2020 yılında Emniyetevleri Mahallesi'nde açılan ilk kıraathanenin ardından; Hamidiye, Sultan Selim, Merkez ve Gültepe Mahalleleri'nde de yeni kıraathaneler hizmete girdi. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Millet Kıraathaneleri'nin gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek; “Kıraathanelerimiz bugüne kadar on binlerce gencimize hizmet verdi. Gençlerimiz burada sessiz, modern ve huzurlu bir ortamda sınavlarına hazırlanıyor, aynı zamanda sosyal etkinliklere katılıyor” dedi.


#Kağıthane Belediyesi
#Millet Kıraathanesi
#genç

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