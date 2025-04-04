Kütüphanelerde festival var

61. Kütüphane Haftası kapsamında Türkiye'deki bin 303 kütüphanede bir dizi etkinlik kitapseverlerle buluşacak. Bugün başlayan ve 6 Nisan'a kadar devam edecek etkinliklerin bu yılki teması "Üreten Kütüphaneler" olarak belirlendi.





RAMİ'DE GÜN BOYU ETKİNLİK VAR

İstanbul’da Rami Kütüphanesi bugünden itibaren 2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Rami Kütüphanesi'nde Kitaplığını Sanata Dönüştür Fotoğraf Sergisi, Kodlama Öğreniyorum, Dijital Hikaye Anlatıcılığı, Çocuklar için Felsefe Atölyesi, Mesleki Eğitim: Dijital Hikaye Anlatıcılığı, QR Kodlu Defter Yapımı, Akıllı Kitap Metaterapi Atölyesi: Kaygı ile Başa Çıkma, Yapay Zeka gibi birçok etkinlik bugün farklı salonlarda ziyaretçilerini ağırlayacak.





MİNİK KİTAP KURTLARINA TATİL EĞLENCESİ

Tuzla Çocuk Kütüphanesi'nde 'Kitap Ayracı Yapma' atölyesi miniklei beklerken Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlçe Halk Kütüphanesi'nde 25 Nisan'a kadar 'Dünya Otizm Farkındalık Çocuk Resim Sergisi' ziyaret edilebilecek. Bugün de çocuklar ile kitap okuma yarışması yapılacak. 'En Çok Kitap Okuyan Okuyucular' ve 'Kitap ve Kitap Şiirleri' etkinlikleri bugün Mahmutbey Halk Kütüphanesi'nde, 'Kütüphane Müdavimleri ile Söyleşi ve Ödül Töreni' etkinliği ise bugün Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek. Avcılar İlçe Halk Kütüphanesi, hafta boyunca imza günü, boyama saati ve tiyatro gösterimlerine

ev sahipliği yapacak.





MİLLİ KÜTÜPHANE'DE GÜN BOYU ATÖLYELER

Ankara’daki Milli Kütüphane 9-10 Nisan'da konferans ve sergilere ev sahipliği yapacak. 9 Nisan Çarşamba Robotik Kodlama Atölyesi yapılacak. Yine aynı gün Sanat İle Üretiyorum: Ebru Atölyesi, Kitap Macerası: Hayal Gücünüzü Üç Boyutlu Keşfedin! Atölyesi kütüphanenin ziyaretçileriyle buluşacak. 10 Nisan Perşembe günü de 3D Yazıcı, Geri Dönüşüm ve Ahşap Tasarım atölyeleri düzenlenecek. Kayıtlar, www.kutuphaneveteknoloji.com üzerinden yapılabilecek.





2024'TE KÜTÜPHANELER 39 MILYON KIŞI AĞIRLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak, son 7 yılda hayata geçirdikleri projeler ve yürüttükleri çalışmalarla kütüphaneler alanında tarihi başarılara imza attıklarını belirtti. Ersoy, halk kütüphanesi sayısının 1303'e ulaştığını, kütüphane kullanım alanlarının 750 bin metrekareyi aşarak rekor seviyeye çıktığını aktardı. Üye sayısının 6,7 milyon kişiye, koleksiyondaki kitap sayısının ise 25,8 milyona yükseldiğini bildiren Ersoy, şunları kaydetti: "2024 yılı sonunda, halk kütüphanelerimizde 38,7 milyon kullanıcı ağırlandı. 26 binden fazla kültür, sanat ve eğitim etkinliğinde 1,5 milyon kişi kütüphanelerimizle buluştu. 2024 yılında derlenen kitap ve süreli yayın sayısı 119 bini aşarak, basılı kültürel mirasın korunması ve erişime sunulması noktasında önemli bir eşik aşıldı."



