AK Kütüphane’de 18 bin 434 basılı esere ulaşım imkanı

Çankaya’da bulunan genel merkezini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı yeni konferans salonu ile genişleten AK Parti, kütüphanesini de buraya taşıdı. Halka da açık olan kütüphanede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ve icraatları başta olmak üzere çeşitli konulara ilişkin yayınlanan 1200 yayın var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Kütüphane’yi Yeni Şafak’a anlattı. Gençlerin ve çocukların bu alanda ders çalışıp araştırma yapabileceklerini anlatan Şen, “Kütüphane sohbetleri kapsamında ağırlık gençler olmak üzere, entelektüel camiaya hitap olacak. Okuyucularına sadece bir okuma alanı sunmakla kalmayıp belirli günlerde belirli konularda yazar söyleşileri, kitap imza günleri, okuma kulüpleri, yaratıcı yazarlık eğitimleri, şiir yazım atölyeleri ve edebiyat analizi gibi çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapılacak” dedi.





VEKİLLERİN EDEBİ YÖNÜ

Milletvekilleri, bakanlar, eski bakanlar, MYK-MKYK üyelerinin eserlerini de kütüphaneye dahil ettiklerini ifade eden Şen, “Bu şekilde de kendi kütüphanemizi de yapmış oluyoruz. Böylece de sadece milletvekili olarak tanıdığımız kişilerin bir yazar, bir edebiyatçı ve bir sanatçı olduğunu da göstermiş oluyoruz” diye konuştu.





SEÇİM KOLEKSİYONU

Kütüphanenin koleksiyonunda toplam 18 bin 434 basılı eserin yer aldığını belirten Şen “Bu eserlerin 2 bin 702'si ansiklopedi, sözlük ve almanak gibi referans kaynaklarından oluşurken, bin 200 eser ise parti yayınlarından oluşuyor. Ayrıca, 2002'den günümüze kadar olan tüm genel ve yerel seçim beyannameleri de koleksiyonun önemli bir parçasını oluşturuyor” diye konuştu. Şen sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Kütüphane koleksiyonunun yüzde 75'i Türkçe, yüzde 25'i ise İngilizce kaynaklardan oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak siyaset bilimi alanında kaynaklar sunan kütüphane, kamu yönetimi, tarih, uluslararası ilişkiler, güvenlik, sosyoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi, eğitim, felsefe, psikoloji, din, İslam felsefesi ve edebiyat gibi çeşitli disiplinleri de kapsayan geniş bir içeriğe sahip.”





MİLLET KÜTÜPHANESİ’NE TAM ERİŞİM

AK Parti’nin kütüphanesinin bilgi erişiminde fark yaratan bir olanak sunduğuna işaret eden Şen bunu, “Kütüphane kullanıcıları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 35 ulusal ve 70 uluslararası veri tabanına tam erişim sağlayabiliyor. Bu sayede, sadece Türkçe kaynaklarla sınırlı kalmayıp dünyanın dört bir yanından bilimsel makalelere, dergilere, e-kitaplara ve daha pek çok kaynağa ulaşmak mümkün oluyor” diye açıkladı.



