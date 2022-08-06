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ANKARA

Millet Kütüphanesi’nde NFT buluşması

Millet Kütüphanesi’nde, son dönemin popüleri NFT teknolojisi ile ilgili eğitim veren atölyeye ilgi oldukça fazlaydı.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
​Millet Kütüphanesi’nde NFT buluşması
​Millet Kütüphanesi’nde NFT buluşması.

Millet Kütüphanesi, kitap kurtlarının yanı sıra gencinden yaşlısına birçok teknoloji meraklısını da bir araya getiriyor. Son dönemin popüler sanal alem parçası olan NFT teknolojisi için kütüphanede eğitim atölyesi düzenlendi. Eğitmenler atölye kapsamında, çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemleri bilim ve teknolojiyi kullanarak çözmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte çocukların ilerleyen dönemlerdeki teknolojik altyapıya hazır bir şekilde girmeleri isteniyor.

NFT TASARLADILAR

  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler Koordiantörü Ayhan Bozkurt, “İki gün süren etkinlikte öğrencilerimize NFT ile ilgili bilgiler ve bu alanın inceliklerini öğretmeye çalıştık. Şu anki atölyelerimizde yoğun olarak bilim ve teknoloji eğitimleri yer almakta. Bu atölyeler TÜBİTAK aracılığı ile kuruldu. Çocuklarımıza çok küçük yaşlarda teknolojinin olumlu ve güzel yanlarını aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

TALEP ÇOK FAZLAYDI

Katılımcılardan program kapsamında NFT tasarlamalarını isteyen NFT eğitmeni Buğra Ayan da “Bu programla birlikte, teknoloji alanında üreten bir nesil hedefliyoruz. Atölyemizde, 15 yaş ve üstü herkese NFT’nin inceliklerini öğretmeyi amaçladık. Yavaş yavaş bu teknolojiyi daha da küçük çocuklara da aşılamak için çalışıyoruz. Bu etkinliğimize talep çok fazlaydı. Atölyelerin sonunda öğrencilerin NFT’leri ile sergi açacağız” diye konuştu. Atölye katılımcılarından Tunç Şener, “İleride bu alanda ilerlemeyi istediğim için hocalarımdan çok güzel tavsiyeler aldım.” ifadelerini kullandı.

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