Millet ne amaçla sokağa çıktı

Yılmaz Yıldız





15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin verdiği direnişin kime karşı olduğu kadar, kim için, ne için verildiği de önemli.

Öncelikle 15 Temmuz’un ne için ve ne amaçla ve kimler tarafından yapıldığına bakmak gerekir.

Görünürde; hain paralel yapının 17-25 Aralık süreçleri sonrasında, mensuplarının devlet kuruluşlarından bir bir temizlenirken, en kritik sızma alanı olarak gördüğü askeri kademedeki üyelerinin de YAŞ’ta tasfiye edileceğini anlamasıyla yaptığı son çırpınış olarak görülebilir, 15 Temmuz.

FETÖ’DEN ÖTESİNİ GÖREBİLMEK

Ancak 15 Temmuz’un arka planına, 7 Şubat MİT kumpası, Gezi olayları, 17-25 Aralık teşebbüsü, MİT tırları hadisesi, Türkiye’ye karşı başlatılan yalnızlaştırma girişimleri, örtülü-açık ambargolar, ekonomik savaşlar, teröre destek, siyasi kuşatmalar gibi onlarca örnek üzerinden bakıldığında, FETÖ’den çok daha büyük fail olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Darbe girişimini; “Dünya 5’ten Büyüktür” haykırışıyla küresel sömürü düzeninin maskesini düşüren, zulmü devlet terörü boyutuna ulaşmış İsrail’i “One minute!” çıkışıyla, dünyanın gözünde far görmüş tavşana çeviren, hepsinden önemlisi de dünya üzerindeki tüm mazlumların, Müslümanların derdiyle dertlenen Erdoğan’dan, Erdoğanlı Türkiye’den kurtulmak isteyen İsrail, ABD ve Batılı güçlerin ellerindeki son maşayı, dağılıp dökülmeden kullanmak istemeleri olarak da okuyabiliriz…

HEDEF MAZLUMLARIN UMUDU OLAN TÜRKİYE

Türkiye, bugün dünyada süregelen zalimliklere karşı dik durabilen, gerçek anlamda Müslümanların, hatta mazlum tüm insanların umudu olan tek ülkedir. Bunu da yaklaşık yarım asırdır siyaset sahnesinde olan, son 21 yıldır da iktidarda bulunan Erdoğan’dan almaktadır.

Ve Türk halkının ekseriyeti bu gerçeği bilmektedir, görmektedir.

İşte bu yüzden 15 Temmuz’da halkın kime karşı mücadele verdiği kadar, kim için, ne için canını siper ettiği daha önemlidir.

Görünürde sokağa inen insanlar Erdoğan için, Bahçeli için, AK Parti için, ülkü için, demokrasi için mücadele verdi denebilir ama eminim ki hepsinin zihnindeki, yüreğindeki ortak düşünce; öncelikle Allah için, vatan için, mazlumların umudu Türkiye’yi ayakta tutmak için, darbecilerin arkasındaki emperyalistlerin kirli oyunlarını bozmak için tankların, silahların namlusuna göğsünü siper etmekti.

15 Temmuz gecesi verilen mücadele bu yüzden kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük ve değerlidir.

Her ne kadar onların hatıralarına, emanetlerine hakkıyla sahip çıkamasak da bu uğurda devletiyle milletiyle çaba sarf edildiğini/edileceğini söyleyebiliriz.

O gece şehit olan, gazi olan, mücadele veren kardeşlerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez.

Şehitlerimizin Allah şehadetlerini kabul etsin, bizleri de onlara yoldaş eylesin!







