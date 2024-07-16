Millet şehitlerine koştu

Türkiye’nin dört bir yanında 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların mezarlarına vatandaşlar akın etti. İstanbul’da Edirnekapı Şehitliği’ndeki 15 Temmuz Şehitliği ziyaretçilerle doldu taştı. Şehitleri ziyaret edenler, mezarlara kırmızı karanfil bırakıp dua etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, şehitlik içerisinde stant açtı. Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra vatandaşlar ziyaret nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden ziyaretçiler, şehit aileleri ve gazilere taziyelerini de iletti.

HER ŞEY VATAN İÇİN

15 Temmuz’da Şaraçhane’de yaralanarak gazi olan Sabahattin Çelik, "Birçok insan şehit oldu orada. 17 insanımızı toprağa gömdük, 254 insanımız benim gibi gazi olma onuruna erdi. Biz hiçbir şekilde sokağa çıktığımıza pişman değiliz. Yani vatanın bütünü ve beraberliği için Türkiye Cumhuriyeti’nde canını verecek yiğitlerle dolu bu topraklar" dedi.

ARKADAŞIM KUCAĞIMDA ŞEHİT OLDU

Şehitliğin kapısı önünde gönüllü saygı nöbeti tutan 15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergül, "Bugün 24 saat burada saygı nöbeti tutacağım diye geldim, burada sancağımı tutuyorum. Vatan savunmasında beraber yaralandığım bir arkadaşım var, kucağımda şehit oldu. Buraya onu her zaman ziyarete geliyorum. 15 Temmuz FETÖ hain darbe ve işgal girişimi gecesi tabi biz de herkes gibi, her vatansever gibi vatanımızı savunurken yara aldık, vurulduk. Üstünden 8 yıl geçti ama yarası kesinlikle eskimedi tam aksine gün geçtikçe yarası daha acı veriyor" dedi.

MEZARLARA KARANFİLLER BIRAKILDI

Başkentte ise demokrasi şehitleri, 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenleriyle yâd edildi. Yenimahalle’de Karşıyaka Mezarlığı içerisinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yerlikaya, şehit aileleri ile sohbet etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Polis Şehitliği'ne geçildi. Alanda, şehitler için dualar edildi.

Halisdemir’in kabrine akın ettiler

Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 8’inci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler Halisdemir’in kabri başında gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Nevşehir’den 2 arkadaşıyla bisikletle Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için gelen öğretmen Süleyman Sayılan, “Yaşadığımız duygu tarifsiz. Böyle insanlar oldukça bizim ülkemizin sırtı yere gelmez. Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için 125 kilometre yolu bisikletle geldik. Onu saygıyla anıyoruz” dedi. Torunuyla Aksaray’da Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için gelen Yeter Görür (57) ise gözyaşlarına hakim olamayarak, “Evladımı görmeye geldim. Onun için dua ettim. O karanlık gecede hepimiz üzüntüyle sabahlara kadar bekledik. Şehitlerimizin hepsinin mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Unutulmadılar

Darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, memleketi Sinop'un Ayancık ilçesindeki kabri başında anıldı. Açıkgöz için ilçeye bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Programda Açıkgöz'ün öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

ACI ARTIYOR EKSİLMİYOR

İstanbul’da şehit düşen 23 yaşında polis memuru Ozan Özen de, Bolu’da mezarı başında anıldı. Ozan Özen’in annesi Emine Özen, “Acı artıyor, eksilmiyor” dedi. Özen’in babası Metin Özen, “Üzgünüz, yapacak bir şey yok” diyerek oğlunu mezarının başında dualarla andı.

MEZARI BAŞINDA DUALAR EDİLDİ

15 Temmuz gecesi hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruması Mehmet Çetin de darbe girişiminin 8. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şehitler Abidesi'nde özel Program

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları Kahramanları'nın rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Şehitler Abidesi Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından dua edilmesiyle program sona erdi.

Camilerden dualar yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığı şehir merkezlerindeki büyük camilerde ve şehitliklerdeki camilerde öğle namazı öncesi "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı" düzenledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Beştepe Millet Camisi'ndeki programa katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, mevlit okundu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendirdi. Şehitler için okunan hatimlerin duasını yapan Erbaş, şehitlerin cihatlarının kabul edilmesini, gazilere ise hayırlı uzun ömürler ve şifalar nasip eylenmesini diledi.











