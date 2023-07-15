Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün, Türkiye tarihi açısından önemine değindi. 15 Temmuz gecesi ülkeyi yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçerek, milletin silahlarını yine millete doğrulttuğunu hatırlatan Prof. Dr. Gökceoğlu, “Yüzyıllardır kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, ölümü göze alarak gösterdiği insanüstü azmiyle hain darbe girişimini başarısızlığa uğrattı” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Gazi ve şehitlerinin anısı için ALKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı tarafından ‘Kahramanlık Türküleri’ dinletisi düzenlendi.

BOYUN EĞMEYENLERİN DESTANSI ZAFERİ

15 Temmuz’un, esaret girişimine boyun eğmeyen şanlı milletin destansı bir zaferi olarak hafızalara kazındığını ifade eden Gökçeoğlu, “Aziz milletimizin hürriyeti uğruna bu topraklara vurduğu son mühür olan 15 Temmuz gecesi yazılan destan sıradan bir darbe teşebbüsünü bastırma eylemi değil, uçaklara karşı yüreğin, silahlara karşı bileğin, köleliğe karşın hürriyetin, milli iradenin paha biçilemez bir zaferidir” ifadesini kullandı. O gün; milyonlarca kahramanın, vatanın istikbali ve milletin istiklali için tek yürek olduğunu söyleyen Arife Uslu Gökceoğlu, “Millet yenilmedi, Türkiye eğilmedi” ifadesini kullandı.

ALKÜ, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde ‘15 Temmuz: Cumhurun Şahlanışı’ konferansı yapıldı. Arife Uslu Gökceoğlu

DÜNYAYA MİLLİ İRADE DERSİ VERDİK

Şehit ve gazilerin; 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdığını belirten Arife Uslu Gökceoğlu, şöyle konuştu: “Tüm dünyaya demokrasi ve milli irade dersi verdiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde; vatanı, milleti, bayrağı ve mukaddesatı için şehadete koşan 251 şehidimiz ve 2 binin üzerinde gazimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, bu vatan için şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sağlık diliyorum.”

TÜRKİYE YÜZYILININ KAHRAMANLARI ANLATILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinin yedincisi bu yıl ‘Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ konseptiyle düzenlendi. Ayrıca, ALKÜ’de ‘15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezinin Hedefindeki Türkiye’ adlı konferans yapıldı. 13 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de Alanya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Star Gazetesi Yazarı-Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ile Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz katıldı. Konferansın moderatörlüğünü ise ALKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eray Bayramol yaptı.

Demokrasi nöbeti hiç bitmedi