Milletimiz destan yazdı

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, 15 Temmuz direnişinin bir destan olarak dünya tarihine geçtiğini ve bunun dünyada örneğinin olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, darbecilerin tankla, uçakla, helikopterle yaptıkları kanlı saldırılara halkın elleriyle karşı koyarak mücadele ettiğini ve darbecileri başarısızlığa uğratmayı başardığını söyleyen Bolat, “Gerçek dostlarımızın sevindiği ve dualar ettiği bu destana, güya demokrasi, güya özgürlük, güya hukuk devleti savunucusu görünen ABD ve Avrupalı ülkelerin yönetici ve medyacıları üzüldüklerini açıkça belli ettiler. Halbuki 15 Temmuz destanı dünya tarihine geçmiştir. Türkiye’nin daha önce yaşadığı darbeler geçmişini tarihe gömmüştür. Aziz halkımız, kendi özgür iradesiyle seçtiği yönetimi ve liderini bu defa kurban vermemiştir” diye konuştu.

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HALK LİDERİNE SAHİP ÇIKTI

Oyunun hep aynı olduğunu, Batılı emperyalist ülkelerin kendi hegemonik düzenlerine eleştiri getiren, boyun eğmeyen, millî ve bağımsız politikalar izleyen hükümetleri seçim yoluyla indiremeyince, ya içerideki işbirlikçi taşeronları vasıtasıyla darbe yaptırdıklarını ya da en sonunda direkt müdahaleyle savaşa girip devirmeye çalıştıklarını ifade eden Bolat şöyle devam etti: “Halkımızın, 1950’den bu yana çok partili hayat tecrübesi, 2003’ten bu yana ise demokratikleşme, hürriyetler, ekonomik kalkınma, refah düzeyinin artması, kamu hizmetlerindeki olumlu ve büyük iyileşmeleri takdir edip kaybetmek istememesi, ülkesi için canla başla çalışan liderine sahip çıkması 15 Temmuz destanının yazılmasına vesile olmuştur. Halkımız bu uğurda 251 şehit ve 2100 gazi vererek ağır bir bedel ödemiştir.”

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AYNI ZAMANDA EKONOMİYE DARBE GİRİŞİMİYDİ

15 Temmuz darbe girişiminin ülkemiz ekonomisine yönelik de bir darbe girişimi olduğunu belirten Bolat, “Türkiye’nin 2003-2021 arası dönemde yıllık reel ortalama yüzde 5,2 oranında ekonomik büyüme sağladığı, ihracatta, istihdamda, bütçe dengesi ve kamu borçları gibi makro verilerde çok ciddi iyileşmeleri başardığı düşünüldüğünde, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomimizi sabote etme amaçlı olduğu açıktır” dedi. Bolat, “Güçlü hükümet, siyasi istikrar, ekonomideki güven ortamı, Türkiye ekonomisinin güçlü dinamikleri, hükümetin çok hızlı aldığı doğru tedbirler ve kararlar hep birlikte ülke ekonomisinin hızla toparlanmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

15 Temmuz sonrası olağanüstü hal ilanıyla terörle mücadelede yeni bir dönem başladığına dikkat çeken Bolat, Türk askerinin Suriye cephesinde de önemli başarılara imza attığını kaydetti. Bolat, “Ülkemiz PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle yıllardır mücadele etmektedir. Bu terör örgütlerinin Batılı ülkeler ve bazı komşu ülkelerden uzun yıllardır yardım aldıkları biliniyor. Ayrıca askerimiz Suriye cephesinde de büyük bir mücadele vermektedir. Son 6 yılda 4 tane askeri operasyon kahraman ordumuzca başarıyla tamamlanmış ve Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru yerine, huzur ve esenlik bölgesi tesis edilmiştir” diye konuştu.

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Türkiye’mizi zafere ulaştıralım

Vatan, devlet ve bayrak gibi kutsal değerlere olan bağlılığın böyle zamanlarda daha da belirginleştiğini söyleyen Bolat, konuşmasını şöyle noktaladı: “Hepimiz kenetlenelim. Türkiye’mizin geleceği için, devletimizin bekası için dayanışma içinde olalım. Siyasette, medyada, STK görünümlü istihbarat aparatlarında, ülkemizi parçalamak isteyenlere, kaos çıkarmak isteyenlere, Türkiye’mizi bir Suriye, Libya, Yemen gibi paramparça ve yıkım haline getirmek isteyenlere karşı birlik beraberlik içinde tek yumruk olalım. İslam dünyasına, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılar karşısında uyanalım. Gün direniş ve dayanışma günüdür. İslam dünyasının omurgası, umudu ve son kalesi olan Türkiye’mizi, şanlı bin yıllık tarihimize ve medeniyetimize yakışır biçimde zafere ulaştıralım.”