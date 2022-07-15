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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Milletimiz iradesine sahip çıktı

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sokaklarda, iradesine sahip çıkmak için bir araya geldiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İçimize çöreklenmiş şer odaklarından kurtulup, ‘Yeni Türkiye’yi inşa sürecinde güçlü bir demokrasi ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milletimiz iradesine sahip çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

Demokrasiye, devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde illegal bir kalkışma yaşandığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Milletin paralarıyla alınmış silahlarla devlet ele geçirilmeye çalışıldı ancak, güvenlik güçlerimizin; vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı, inançlı yürekleri sayesinde, kalkışma bertaraf edildi” dedi. Türk milletinin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, 15 Temmuz kalkışmasında da canları pahasına vatanın işgaline izin vermediğini vurgulayan Aktaş, “Ülkemizin tüm şehirlerinde vatandaşlarımız, meydanlarda, sokaklarda; iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasının ardından, ellerimizde Türk Bayrakları ile sokaklara koşup meydanları doldurarak irademize sahip çıktık” ifadelerini kullandı.

TEK BAYRAK ALTINDA BİRLİK OLUNDU

Darbeye kalkışan FETÖ/PDY’ye karşı vatandaşların verdiği tepkiyle birlikte, şanlı Türk tarihine yeni kahramanlıklar eklendiğinin altını çizen Alinur Aktaş, demokrasi tarihini yeniden şekillendirecek ve dünyaya örnek olacak bir destan yazıldığını söyledi. Aktaş, “15 Temmuz sonrasında ise milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde “tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet” kavramları etrafında nasıl bir bütün olunacağını tüm dünyaya göstermiştir. Ortak değerlerimizin korunması noktasında fikir ayrılıkları bir kenara bırakılmış, ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında tek yürek olunmuştur” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ DEMOKRASİYLE YOLA DEVAM

Yaşanan olaylar neticesinde ‘Yeni Türkiye’nin inşa sürecinin başladığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu: “Türk milleti olarak içimize çöreklenmiş şer odaklarından, terör örgütlerinden kurtulup “Yeni Türkiye”yi inşa sürecinde güçlü bir demokrasi ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak Türkiye’nin aydınlık geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar bir kaç neslin hafızasından hiç silinmeyecek. Öyle ki o gün yaşananlar gelecek kuşaklara da anlatılarak, birliğimizi, dirliğimizi diri tutmamızı sağlayacak bir bilinç oluşturacaktır.”

BİRLİĞİMİZİ HİÇBİR GİRİŞİM BOZAMAZ

15 Temmuz, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Siyasi tarihinin en ağır saldırısını yaşayan ülkemiz için bu tarih; milletimizin varoluş bilincini, kararlılıkla ve canı pahasına ortaya koyduğu bir milat oldu. Artık Türkiye, hiçbir hainin darbeye teşebbüs edemeyeceği ve hiçbir örgütün birliğimizi bozamayacağı kadar güçlü bir ülkedir” dedi. Aktaş, “Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve 15 Temmuz destanının tüm kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadesini kullandı.

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