Milletimiz vatanı için kalkan oldu

İçişleri Bakanağı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün hain darbe girişiminin 7’inci yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı. Tören Kapsamında Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliğini ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz’un Türkiye’nin ikinci kurtuluş zaferi olarak tarihe geçtiğini ifade etti.





TARİHİN EN BÜYÜK DESTANLARINDAN

Yerlikaya şunları söyledi: “Askerimizin tertemiz üniformasını kirleten FETÖ’cü hainler irademize, istiklal ve istikbalimize kastettiler. Vatanımızı işgale yeltendiler. Sıkılmış yumruklarından başka silahı olmayan masum sivillerimizi ağır silahlarla taradılar. Hiçbir kutsalı, hiçbir değeri, ahlakı olmayan o hainler ekmeğini yediği milletine ihanet etti. Milletimiz bunlara boyun eğmedi, Başkomutanımızın çağrısıyla meydanlara indi. Destanlar çağının bittiği bu zamanda tarihin en büyük destanlarından birini bizim milletimiz şükürler olsun ki yazdı. Türkiye’mizin en uzun ve en karanlık gecesinde kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle topyekûn Türk milleti vatanına canlı kalkan oldu.





ANKARA’DA BAŞLADI DALGA DALGA YAYILDI

Ankara’da başlayan bu direniş, buradaki inanç Türkiye’ye dalga dalga yayıldı. Gazi Meclisimiz 11 kez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 kez, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz 6 kez olmak üzere stratejik hedefler F-16’lar ve helikopterlerle bombalandı. Ankara genelinde 56 kardeşimiz vatan için Hakk’a yürüdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde 13 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. Onlar canlarından aziz bildikleri vatana can verdiler. İsimleri tarihe altın harfle geçti.





Her hain hesap verecek

”Şehit Ömer Halisdemir’i, tankların üzerinde sıra dağlar gibi duran yiğitlerimizi, bombalara meydan okuyan kardeşlerimizi, Kahramankazan’da uçaklar kalkmasın diye ekinlerini yakan amcalarımızı ve tüm kahramanları unutmadık, unutmayacağız. FETÖ’cü vatansız hainleri de unutmayacağız. Onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, hangi kılığa girerlerse girsinler izlerini daima süreceğiz. Devletimiz daima teyakkuzdadır. 15 Temmuz 2016’dan bu yana FETÖ’cü hainlerle amansız bir şekilde mücadele ediyoruz. Her bir hain adalet önünde hesap verinceye kadar mücadelemiz devam edecek.”



