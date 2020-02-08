Van’daki çığ felaketinde şehit olan askerlerimiz toprağa verildi. İstanbul’da Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde anne Safiye, baba Adnan ve kardeşi Kadir Erat gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı kıldırdı.

SABIRLAR NİYAZ EDİYORUM

Erdoğan namazın sonrasında açıklama yaparak, “Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van’daki hadise, bir tarafta İdlib’de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var.

ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK

Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin ‘keşke ben de o makama ulaşsaydım’ dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz” dedi. Erdoğan daha sonra Erat’ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Erat düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü.

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Aramalar durdu

Şehidimizin cenaze töreni

Van’da çığın düştüğü bölgede sabah saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları dolayısıyla bölgeden ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, hava şartlarının düzelmesinin ardından bölgeye gidecek ekiplerce, inceleme sonucu uygun görülmesi durumunda arama çalışmalarına yeniden başlanacağı belirtildi. Ekipler, bölgeye en yakın jandarma karakolunda bekletiliyor.

3 müfettiş görevde

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.