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Milletin kararlılığı tankları durdurdu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 15 Temmuz’da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine dur diyen Türk milletinin adeta kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut.

Vatandaşların 15 Temmuz 2016’da tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak ilkeleri etrafında bütünleştiğini ifade eden Karabulut, “Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı duruşu ile halkın gücünün üzerinde

her hangi bir güç olmadığını ve olamayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir” şeklinde konuştu.

DİK DURUŞLA TARİH YAZILDI

Prof. Dr. Karabulut, şunları söyledi: “Ülkesine, devletine ve demokratik iradesine sahip çıkarak varlığımıza, istikbalimize ve inançlarımıza darbe vurmak isteyenlere karşı kahramanca bir duruş ortaya koyan necip Milletimiz, tankın, topun, tüfeğin, uçağın karşısında imanı, vatan sevgisi, demokrasiye olan inancı ve özgürlük ruhu ile dikilmiş, şehit ve gazileriyle 15 Temmuz gecesi hain FETÖ/PDY terör örgütünün karşısında cesareti, dirayeti, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazmıştır.”

Prof. Dr. Karabulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ şiarıyla vatan, devlet ve bayrak için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd ederken, gazilere şifa dileklerini sundu.




#Milli İrade
#15 Temmuz
#FETÖ
1 saat önce
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