Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

İlkokullarda yazılı sınavın kaldırılması kararı velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları ortak yapılacak. Peki, İlkokullarda yazılı sınav kalktı mı? 1.2.3.4 sınıflarda sınav, değerlendirme nasıl yapılacak, karne nasıl verilecek?