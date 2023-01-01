|
Gündem

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan iki milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:20 . 15/09/2023 Cuma
AA
Resmi Gazete.

Resmi Gazete.

Ankara'da 11 Kasım 2021'de imzalanan "
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"
nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu anlaşma, mütekabiliyet, karşılıklı anlayış ve fayda ilkesi temelinde spor alanında taraflar arasında işbirliğini teşvik ederek iki ülke arasındaki yakın ilişki ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Etiyopya ile askeri çerçeve anlaşması

Ankara'da 18 Ağustos 2021'de imzalanan
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"
nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, tarafların egemenliği ve eşitliğine karşılıklı saygı temelinde çeşitli askeri alanlarda işbirliğini içeriyor.



#Resmi Gazete
#Macaristan
#Etiyopya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi gün, saat kaçta?