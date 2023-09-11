1, 2, 3, ve 4. sınıf dönemlerini kapsayan ilkokullarda yazılı sınav değerlendirmesiyle ilgili değişikliğe gidildi. Veliler ve öğrenciler değişiklik sonrasında “ilkokullarda sınavlar kaldırıldı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MEB ilkokullarda sınav kalktı mı?

İLKOKUL 1.2.3.4 SINIFLARDA SINAV KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği’nde pek çok değişikliğe gidildi. Alınan kararlara göre; tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için orta öğretimde yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılacak. Bu ortak sınavlar dışında okullarda yapılacak tüm yazılı sınavlar, çoktan seçmeli yerine yazılı yoklama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları için her ilde “Ölçme ve Değerlendirme Merkezi” kurulacak. Öğrencilerin becerilerini ölçmek için iki yılda bir Türkçe dil sınavı yapılacak. İlkokullarda ise yalnızca 4’üncü sınıflarda uygulanan sınav odaklı değerlendirme artık yok.

ORTAK SINAV TEST, OKUL SINAVI YAZILI OLABİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre aynı sınıf ve aynı derse ait yazılı sınavlar, ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak olarak yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak. Yani okullarda yer alan aynı sınıftaki tüm şubeler ilgili derste aynı soruları yanıtlamak için eş zamanlı olarak sınava girecek.

Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde ortak sınav yapılması halinde bu sınavların soruları ve cevap anahtarları ‘Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ tarafından hazırlanacak. İlk aşamada ülke ve il geneli sınavlar sadece çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak yazılı sınavlar ise sadece açık uçlu sorularla gerçekleştirilecek. Eğer ülke , il ve ilçe geneli ortak sınav kararı alınmazsa okullardaki sınav uygulaması yine ortak olacak. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek.

ORTAK SINAV TARİHLERİ

Karara göre ortak sınavların tarihleri eğitim öğretim yılının başında ilan edilecek. Bu eğitim öğretim yılında 1’nci dönem 1’nci sınavları; Ekim ayının son haftası ve kasım ayının ilk haftası, 1’nci dönem 2’nci sınavlar; Aralık ayının son haftası, ocak ayının ilk haftası yapılacak. İkinci dönem için belirlenen sınav tarihleri ise şöyle; 1’inci sınavlar mart ayının son haftası ve nisan ayının ilk haftası, 2’nci sınavlar mayıs ayının son haftası ve haziran ayının ilk haftası. Haftalık ders saati 6 ve üzeri olan derslerde il eğitim, sınıf ve alan konusunda yetkili isimlerden oluşan zümrenin karar almasıyla üçüncü sınav yapılabilecek.

DİL DERSLERİ HEM YAZILI HEM UYGULAMALI

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları ise dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. Bu derslerde, ortak yazılı sınav yapılmasına karar verilirse, sınavın uygulamalı kısmı okul tarafından yapılacak. Uygulama ve yazılı sınav birlikte değerlendirilecek.

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE ORTAK SINAV YOK

Yeni ölçme ve değerlendirme kararları mesleki eğitimde uygulanmayacak Bu öğretim kurumlarında sınav tarihleri okullar tarafından belirlenecek.

İLKOKULLARDA SINAV YERİNE SÜREÇ TAKİBİ

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. 2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3’üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4’üncü sınıflarda yapılıyordu. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 ‘üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4’üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.







