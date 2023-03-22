Milli Anadolu Kartalı-2023/1 Eğitimi başladı

MSB, eğitimden görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konya'da konuşlu Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Filo Komutanlığımız tarafından verilmekte olan Milli Anadolu Kartalı-2023/1 (AE-23/1) Eğitimi, 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurların yerinden katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcı unsurlar, yapılan planlamalara uygun olarak 8 farklı üsten eş zamanlı kalkarak oluşturdukları paket görev kuvveti ile eğitime katıldı."
#Milli Savunma Bakanlığı
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#Milli Anadolu Kartalı-2023/1
2 saat önce