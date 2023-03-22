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Milli Anadolu Kartalı-2023/1 Eğitimi başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Anadolu Kartalı-2023/1 Eğitimi'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların yerinden katılımıyla gerçekleştiğini bildirdi.

17:28 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
MSB, eğitimden görüntüler paylaştı.

MSB, eğitimden görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da konuşlu Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Filo Komutanlığımız tarafından verilmekte olan Milli Anadolu Kartalı-2023/1 (AE-23/1) Eğitimi, 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurların yerinden katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcı unsurlar, yapılan planlamalara uygun olarak 8 farklı üsten eş zamanlı kalkarak oluşturdukları paket görev kuvveti ile eğitime katıldı."
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Milli Anadolu Kartalı-2023/1
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