Milli boksörü engerek yılanı ısırdı: Rabia Topuz yaşam savaşı veriyor

8 Mayıs Çarşamba sabahı Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde meydana gelen olayda, Milli boksörler Rabia Topuz ile Hatice Akbaş, antrenör Kerem Akbaş ile birlikte antrenman için bölgeye gitti. Dağlık bir alanda koşu çalışmalarına başlayan iki sporcudan Rabia Topuz'u bir süre sonra otların arasına gizlenmiş engerek yılanı ısırdı.
Durumun fark edilmesinin ardından ilk müdahalesi antrenör Kerem Akbaş tarafından yapılan Topuz, önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızından gelecek güzel haberleri hastane önünde bekleyen Rabia Topuz'un babası Sabri Topuz, Rabia'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ifade ederek gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.
Malatya Boks İl Temsilcisi Murat Tan ise antrenör Kerem Akbaş'ın ilk müdahalesinin önemine vurgu yaparak Rabia Topuz'un bir haftaya kadar eski haline kavuşmasını umut ettiklerini ifade etti.