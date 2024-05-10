|
Gündem

Milli boksörü engerek yılanı ısırdı: Rabia Topuz yaşam savaşı veriyor

Malatya'da, antrenman yaptığı sırada yılanın ısırdığı 22 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz hastaneye kaldırıldı. Engerek yılanının ısırdığı belirlenen milli boksörün hastanedeki tedavisi sürüyor.

16:24 - 10/05/2024 Cuma
IHA
Rabia Topuz (Sağda)
Rabia Topuz (Sağda)

8 Mayıs Çarşamba sabahı Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde meydana gelen olayda, Milli boksörler Rabia Topuz ile Hatice Akbaş, antrenör Kerem Akbaş ile birlikte antrenman için bölgeye gitti. Dağlık bir alanda koşu çalışmalarına başlayan iki sporcudan Rabia Topuz'u bir süre sonra otların arasına gizlenmiş engerek yılanı ısırdı.


Durumun fark edilmesinin ardından ilk müdahalesi antrenör Kerem Akbaş tarafından yapılan Topuz, önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızından gelecek güzel haberleri hastane önünde bekleyen Rabia Topuz'un babası Sabri Topuz, Rabia'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ifade ederek gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Malatya Boks İl Temsilcisi Murat Tan ise antrenör Kerem Akbaş'ın ilk müdahalesinin önemine vurgu yaparak Rabia Topuz'un bir haftaya kadar eski haline kavuşmasını umut ettiklerini ifade etti.


Rabia Topuz'a ilk müdahalede bulunan ve özel aracı ile hastaneye kaldıran antrenör Kerem Akbaş da olayın sıcaklığı ile ilk etapta kendisinin de paniklediğini belirterek,
"Bölgeye ulaştıktan sonra koşu için Hatice ile Rabia dağlık alana doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra Rabia bağırarak kendini yılanın ısırdığını söyledi. İlk olarak bende panikledim daha sonra olayın şokunu hızlıca atlatarak Rabia'nın ayakkabı ipini çıkarıp yılanın ısırdığı bölgeye turnike yaptım. Daha sonra Rabia'yı aracımıza alarak hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor sağ olsun sağlık ekipleri yakından ilgileniyorlar. Konunun duyulmasının ardından başta Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri olmak üzere spor camiasında çok sayıda arayıp Rabia'nın durumunu soranlar oldu. Halkımızdan dualarını eksik etmemelerini istiyorum. Kızımızı ısıran yılanın türü de engerek olarak belirlenmiş”
diye konuştu.

Antalya'da hastanede yılan paniği

Antalya'da, hastaneye giren yavru Akdeniz engereği, 4 saatlik çalışmayla bulunup doğaya salındı. Kemer ilçesindeki ormanın yanındaki Kemer Devlet Hastanesi'ne dün saat 22.30'da giren yılanı gören hasta yakını, Kemer Arama Kurtarma Derneği'nden (KEMKUT) yardım istedi. Daha önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK), hayvan arama kurtarma eğitimi alanında 4 kişi içeren, mevcut olan yılanı aradı. Ekip Üyeleri, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından sıranın yerini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanıp çuvala çıkarılan yılan, hastaneye kaldırıldı. Yavru bir Akdeniz engereği tespit edilen yılan, KEMKUT ekibi tarafından ormana bırakıldı.

Süleymaniyeli çift geçimlerini evlerinde besledikleri yılanların yağından sağlıyor

Irak’ın Süleymaniye’ye bağlı Dokan ilçesinin Kemçohe köyünde yaşayan Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim, evlerinde besledikleri yılanların derilerinden elde ettikleri yağlarla geçimlerini temin ediyor. Yılan bakıcısı 25 yaşındaki Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılanlara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu ifade etti. Evlendikten sonra eşiyle aldıkları karar doğrultusunda yılan bakıcılığına başladığını dile getiren Abdurrahman, elde ettikleri yağa dair "Saçları zayıflayan, dökülen veya kırılanlar bu yağı kullanabilirler. Yağ, bu sorunları yaşayanlara çare olacaktır." dedi. Abdurrahman, bölgede yılan yağından gelir elde eden ilk çift olduklarını belirterek, “Bu hayvanları evimde besliyorum. Hiçbir tehlikeleri yok. Sağlıklı bir şekilde yağ üretsinler diye onlara taze yiyecek veriyoruz. Özellikle tavuk göğsü gibi." diye konuştu. Yılanların genelde sulak yerler ve kayalıklarda yaşadığını aktaran Abdurrahman, çevredekilerin haber vermesiyle yılanları bulundukları yerden aldığını dile getirdi. Bu işlem sırasında yılanlara zarar vermediğini belirten Abdurrahman sözlerine şöyle devam etti: "Yılanların gözleri beyaz renge döndüğünde, deri atmalarının zamanının geldiğini anlıyoruz. Öte yandan bu işi yasal bir şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik ve sağlık boyutuyla ilgili gerekli kurumlarla irtibat halindeyiz." Eşine yaptığı işte destek olan Şıler Selim de yılanlarla çok iyi bağ kurabildiğini kaydetti.


#Malatya
#Boksör
#Yılan
#Rabia Topuz
6 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KOSGEB yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı detayları belli oldu: İşte İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Destek başvuru tarihi