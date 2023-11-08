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Sivas'ta görüntülenen dev yılan hayrete düşürdü

Sivas'ın Divriği ilçesinden görüntülenen 2 metrelik dev yılan görenleri hayrete düşürdü. Yılanın türünün zehirli koca engerek olduğu öğrenildi.

12:40 - 8/11/2023 Çarşamba
IHA
Görüntülenen koca engerek

Görüntülenen koca engerek

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan amatör olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Ümit Yalçın, doğada gezdiği sırada dev bir yılanla karşılaştı. Yalçın, yaklaşık 2 metreyi bulan uzunluğuyla hayrete düşüren yılanın hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü. Yılanın türünün zehirli koca engerek olduğu öğrenildi.

"Zehirli bir tür"

Ümit Yalçın, gördüğü yılan türünün zehirli olduğunu belirterek, “Görmüş olduğumuz yılan türü koca engerek. Zehirli bir tür. Bu türlerde en uzunu yaklaşık 1 metre 80 santim. Bu da yaklaşık bir metre 80 santimdi. Denk geldiğim ikinci büyük koca engerek yılanıydı. Diğerinde fazla bir görüntü alamadım” dedi.

#Sivas
#Divriği
#Koca engerek
27 dakika önce
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