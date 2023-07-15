Milli değerlerimize sahip çıkmalıyız

Hakkari Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, protokol üyeleri, akademik ve idari personel katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Mevlit programıyla devam etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2016’da yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

FETÖ KENDİNİ HEM DİN HEM DEVLET YERİNE KOYUYOR

Sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, “Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor gazilerimizi de minnetle anıyorum. Vatanımız, Bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele veren tüm vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum”

ifadelerini kullandı.

“Din ve devlet en önemli değerlerimizin başında gelmektedir. Bu ikisinin ortak bir yönü vardır: İkisi de kesinlikle şerik kabul etmez” diyen Pakiş, FETÖ’nün kendini hem dinin hem de devletin yerine koyan ve kendi yapısı içerisindekilere bunu empoze eden hain bir paralel devlet yapılanması olduğunu söyledi.

KENDİSİNDEN OLMAYANI DIŞLAYAN YAPILANMA

Bu yapılanmanın kendisinden olmayan herkesi ötekileştirmekten geri durmadığını ifade eden Ömer Pakiş, “Bir daha FETÖ gibi hain yapılanmaların ortaya çıkmaması için en başta dini değerlerimize ve devletimize hep birlikte sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu iki kutsal değere dört elle sarılmalıyız. Ayrıca birbirimizi ötekileştirmeden birlikte yaşamayı bilmemiz gerekiyor” dedi.

MİLLET BÜYÜK TUZAĞI BOZDU

Düzenlenen törende rektör Pakiş’in ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ise “15 Temmuz milletimize karşı kurulan büyük tuzağın millet tarafından bozulduğu gündür” şeklinde konuştu. 15 Temmuz’un Türk demokrasi tarihinin en uzun gecesi olduğunu vurgulayan Cevher şunları söyledi: “15 Temmuz; demokrasimize, millî iradeye, millî bağımsızlığımıza karşı tankların ve jetlerin hain saldırısı halkın iman dolu göğsü karşısında boşa çıktı. O gecenin en karanlık saatlerinde iman ateşiyle yanan genç, ihtiyar, kadın, erkek, herkes o kara geceye bir güneş gibi doğdu. Karanlığı yara yara ilerleyen bu millî ruh, millî bir zaferde beden buldu. 15 Temmuz sadece bizim değil, tüm coğrafyamızın kaderini yazdığımız ve zillet altındaki tüm milletlere yeniden doğuş ümidi verdiğimiz gecedir.”

Dirilişin fitilini ateşledik

O gece nice destanlar yazıldığını kaydeden Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi, “O gece, bizleri tankla, silahla esaret altına alabileceklerini düşünenlerin dirilişimizin fitilini ateşledikleri gecedir. Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedâkâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi Türkiye yenilmedi. 15 Temmuz gecesinde milletimizin Türküyle, Kürdüyle; Doğusu ve Batılısıyla; sağcısı, solcusuyla; köylüsü, şehirlisiyle birlik olduğunda neler yapabileceğini gördük” ifadelerini kullandı.



