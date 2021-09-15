Gündem Bakan Özer Diyarbakırda 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi
EĞİTİM DİYARBAKIR

Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi

Diyarbakır'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer: Diyarbakırda 21 sınıfta eğitime ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Diyarbakır'da.

Diyarbakır'a sabah saatlerinde gelen ve valilik binasına geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı.

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da 19 bin derslik bulunduğu dile getirip, "Sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temaslı nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız. 19 bin sayısıyla 21'i karşılaştırdığımızda, süreç oldukça kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı Covid vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valilikler kanallarıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından İl Değerlendirme Toplantısı'na geçildi.

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