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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Bilgili görevden alındı: Yerine Nazif Yılmaz atandı

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Bakan Yardımcılığına Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Bilgili görevden alındı: Yerine Nazif Yılmaz atandı | Nazif Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Nazif Yılmaz

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

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