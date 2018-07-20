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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liseye geçiş sınavı (LGS) açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerimiz sürprizle karşılaşmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk basın toplantısını düzenledi. 2 ay içinde 3 yıllık plan açıklayacaklarını belirten Selçuk, "Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak" dedi. Selçuk, liselere geçiş sınavıyla ilgili olarak da düzenleme yapılacaklarını belirterek, "Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk basın toplantısını düzenledi. 2 ay içinde 3 yıllık plan açıklayacaklarını belirten Selçuk, "Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak" dedi.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız.

Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz.

Ben bakan olmaya çalışmayacağım, gören olmaya çalışacağım.

Eğitim sistemi kopya olmayacak. Eğitim ithal edilebilen bir şey değildir.

Her yeri okul olarak görüyoruz. Aydınlığı her yere taşımak istiyoruz. Çocuk neredeyse biz oradayız. Günlük ortalama 4 saat internette dolaşan çocuklarımız var. Asıl sorun oralarda yaşanıyor.

Şu an bir gemi yürüyor. Bu gemiyi kenara alıp tadilat edemezsiniz. Gemi hala yürüyor. Şunu toptan kaldırıyoruz, yeniliyoruz. Bu bizim dilimiz değil.

Liselere geçiş sınavı

Önümüzdeki yıl sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacağız. Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek.

Öğretmen performans sistemi

Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız."

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