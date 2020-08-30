Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere şöyle seslendi: "Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Haber Merkezi 30 Ağustos 2020, 23:24 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2020, 23:28 AA