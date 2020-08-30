Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere şöyle seslendi: "Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.t... adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var.

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

Ziya Şelçuk paylaştı: Çocuklara söyleyin yarın hazır olsunlar
GÜNDEM
Ziya Şelçuk paylaştı: Çocuklara söyleyin yarın hazır olsunlar
Abone Ol Google News
Korku nedir bilmeyiz!

Korku nedir bilmeyiz!

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos'a özel klip.
Üç yüz İHA gökyüzünü aydınlattı

Üç yüz İHA gökyüzünü aydınlattı

​Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Zafer Bayramı için coşkulu kutlama.
Ayşe Hümeyra Ökten Hakka yürüdü

Ayşe Hümeyra Ökten Hakk'a yürüdü

Altmış yıldır Peygamberimize komşuluk ediyordu.
Giresun hayata dönüyor

Giresun hayata dönüyor

​Altı günde Dereli'nin çehresi değişti.
Şiddetle lanetliyoruz

Şiddetle lanetliyoruz

Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim'i yırtanlara sert tepki.​
Vakalarda<br>artış sürüyor

Vakalarda
artış sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.

Milletimize biçilen kefeni parçaladık

Milletimize biçilen kefeni parçaladık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları töreninde konuştu.
Yayın sırasında bayıldı

Yayın sırasında bayıldı

TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor anları.
Konya'da<br>korkutan görüntü

Konya'da
korkutan görüntü

"Sabaha karşı büyük bir gürültü duyduk."
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da konuştu.
Koronavirüs Berlin'i karıştırdı

Koronavirüs Berlin'i karıştırdı

​Binlerce kişi sokaklara döküldü...
Suudi Arabistan'dan flaş karar

Suudi Arabistan'dan flaş karar

​Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden ibadete açılabilir.
Marşlar çalınıp kutlama yapıldı

Marşlar çalınıp kutlama yapıldı

Meis Adası karşısında 30 Ağustos kutlaması.
Şehide veda

Şehide veda

Mersinli şehit, nişan kıyafetleriyle uğurlandı.
Kilosu 300 lira

Kilosu 300 lira

Koronavirüse karşı satılan udi hindi büyük rağbet görüyor.
Kapalıçarşı'dan Kınalıada'ya uzanıyor

Kapalıçarşı'dan Kınalıada'ya uzanıyor

​Bir İstanbul efsanesi: Şehrin altındaki gizli tüneller

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.