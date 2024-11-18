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Milli Eğitim Bakanlığı'na OECD'den davet

Milli Eğitim Bakanlığı'na OECD'den davet

09:4218/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, OECD Eğitim ve Becerilerin Geleceği 2030 6. Küresel Forum’una katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, OECD Eğitim ve Becerilerin Geleceği 2030 6. Küresel Forum’una katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) heyeti, OECD'nin daveti üzerine Japonya'da düzenlenen global foruma katıldı. Japonya’da düzenlenen OECD Eğitim ve Becerilerin Geleceği 2030 6. Global Forumu’na resmi davet üzerine katılan MEB bünyesinde görev yapan uzman öğretmenlerden oluşan heyet, eğitimde yürütülen çalışmalara ilişkin deneyim paylaşımı yaptı.

Uluslararası katılımcılarla yürütülen ve öğrencilere karmaşık küresel sorunlarla başa çıkmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan OECD’nin Eğitim 2030 çerçevesindeki girişimi “Project Infinity”nin bir üst basamağı olan OECD Eğitim ve Becerilerin Geleceği 2030 6. Küresel Forum’una, Milli Eğitim Bakanlığı da resmi davet üzerine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığının “Project Infinity” koordinatörü uzman öğretmenleri Elif Ayyıldız ile Zeynep Sarıkoç, forumda yaptıkları sunumlarla, Bakanlığın kriz yönetimi uygulamaları ile kriz sonrası iyileşme süreçlerinde yürüttüğü çalışmaları anlattı ve deneyim paylaşımlarını sundu.

24 ÜLKE EĞİTİMİN GELECEĞİNİ MASAYA YATIRDI

Foruma, 24 farklı ülkeden “Project Infinity” kapsamında çalışmalar yürüten çok sayıda öğrenci, öğretmen, araştırmacı ve akademisyen katıldı. Öğretmen refahı ve öğretmen yeterlilikleri gibi temel kavramlara odaklanılan forumda, “OECD Öğretim Pusulası Çerçevesi”nin uluslararası hedefler doğrultusunda oluşturulup sürdürülebilmesi amaçlandı. Öğrencilerin 21. yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri, tutum ve değerler konusunda ortak bir anlayış oluşturmasının ele alındığı forumda, geleceğin müfredat tasarımına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Forumda, ayrıca deprem, sel, yangın gibi afetler karşısında psikososyal destek faaliyetleri de ele alındı.

PROJE ORTAĞI JAPONYA'YA ZİYARET

MEB heyeti, forumun yanı sıra Türkiye’nin “Project Infinity” kapsamında proje ortağı olduğu Japonya’daki Wajima Lisesi’ne saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, okul yönetimi ve projede görevli öğrenci ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunuldu ve etkinliklere katılım sağlandı.

#OECD
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Japonya

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