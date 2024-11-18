Milli Eğitim Bakanlığı'na OECD'den davet

Uluslararası katılımcılarla yürütülen ve öğrencilere karmaşık küresel sorunlarla başa çıkmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan OECD’nin Eğitim 2030 çerçevesindeki girişimi “Project Infinity”nin bir üst basamağı olan OECD Eğitim ve Becerilerin Geleceği 2030 6. Küresel Forum’una, Milli Eğitim Bakanlığı da resmi davet üzerine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığının “Project Infinity” koordinatörü uzman öğretmenleri Elif Ayyıldız ile Zeynep Sarıkoç, forumda yaptıkları sunumlarla, Bakanlığın kriz yönetimi uygulamaları ile kriz sonrası iyileşme süreçlerinde yürüttüğü çalışmaları anlattı ve deneyim paylaşımlarını sundu.

24 ÜLKE EĞİTİMİN GELECEĞİNİ MASAYA YATIRDI

Foruma, 24 farklı ülkeden “Project Infinity” kapsamında çalışmalar yürüten çok sayıda öğrenci, öğretmen, araştırmacı ve akademisyen katıldı. Öğretmen refahı ve öğretmen yeterlilikleri gibi temel kavramlara odaklanılan forumda, “OECD Öğretim Pusulası Çerçevesi”nin uluslararası hedefler doğrultusunda oluşturulup sürdürülebilmesi amaçlandı. Öğrencilerin 21. yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri, tutum ve değerler konusunda ortak bir anlayış oluşturmasının ele alındığı forumda, geleceğin müfredat tasarımına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Forumda, ayrıca deprem, sel, yangın gibi afetler karşısında psikososyal destek faaliyetleri de ele alındı.

PROJE ORTAĞI JAPONYA'YA ZİYARET