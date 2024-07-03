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Milli heyecana Marmaray da ortak oldu

Bakırköy'de seyir halindeki Marmaray treni durarak dev ekranda maç izleyen taraftarlara eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

08:14 - 3/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 09:56 - 3/07/2024 Wednesday
DHA
İstanbul-Bakırköy'de Marmaray milli maçı izlemek için durdu
İstanbul-Bakırköy'de Marmaray milli maçı izlemek için durdu

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki Marmaray treni durarak dev ekranda maç izleyen taraftarlara eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda maç izleyen taraftarların yanında Marmaray'ı durduran makinist, bir süre müsabakayı seyretti.


Kısa süre sonra hareket eden makinist, vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.






#İstanbul
#Marmaray
#Milli takım
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