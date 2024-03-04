Milli irade bayramı ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceklerini söyledi.

Muğla mitinginde 50 bin kişiye hitap eden Erdoğan, “Bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Milletimizin anasından emdiği ak süt kadar helali olan hak ve özgürlüklerini geliştirmenin mücadelesini verdik” dedi.

HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK

“Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın meyvesini de ülkemizi 21 yılda üç kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız sürecinde ne şahsen ne hükümet uygulamalarıyla ne parti politikalarıyla hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini de biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Karadeniz'in, Akdeniz'in geçit vermez dağlarına hangi yatırımları yaptıysak Ege'nin, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun her karışına da aynı yatırımları biz götürdük.”

PROJELERİMİZİ ENGELLEDİLER

Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla Muğla'nın dünyanın göz bebeği ve çekim merkezi bir şehir haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Buna rağmen Muğla hak ettiği yerde değildir. Muğla'nın potansiyelini tam anlamıyla kullanmasının önündeki en büyük engel ise bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi şehir için hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görünümünde tutanlar, bakanlıklarımızın ve girişimcilerimizin hayata geçirmek istediği projeleri engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Öyle ki Muğla Büyükşehir Belediyesinin idari tasarrufla veya yargı yoluyla engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Şayet bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi işte bu zihniyettir. Ve onun Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz temsilcileridir.”

KALKINMA HAMLESİNİN STARTINI VERECEĞİZ

Alandakilere “Muğla, 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız?” diye soran Erdoğan, “Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıyoruz. Bu yıl inşallah ramazanın bayramı gelmeden beraberce 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz. Ülkemize ve Muğlamıza en büyük müjdemiz bu olacaktır. Türkiye’yi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetirken her şehrimiz gibi Muğlamıza verdiğimiz sözleri tutmak için de gece gündüz çalıştık” ifadelerini kullandı.

Bizi tutana aşk olsun

Muğla’ya iktidara geldikleri günden bugüne 122 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Siz sandıkta yeter ki bize destek verin. Şu anda Cumhurbaşkanı kim? Erdoğan. Hükümet, Cumhur İttifakı. Dolayısıyla yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı inşallah Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşk olsun. Biz de tüm gücümüz ile Muğla'yı her bakımdan daha müreffeh, daha huzurlu, daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız. Çeyrek asırlık basiretsiz belediyecilik dönemini kapatacağı konusunda ben Muğla’ya güveniyorum.”

Teröristleri mağaralara gömdük

Terörle mücadelede strateji değişikliği yaktıklarını belirten Erdoğan, "15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi artık kendi topraklarımızda değil terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de bütün teröristleri mağaralara gömdük. Gene yapacağız. Çünkü milletimizin huzuruna kimse kastedemez. Yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

60 milyon turist hedefi

Turizmde 2023'ü rekor ziyaretçi sayısı ve turizm geliriyle kapattıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu sene hedefin 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri olduğunu ifade etti. Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu. Turizmle birlikte diğer alanlarda da Muğla ve ilçelerinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Marmaris ve Fethiye Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için gönderdikleri 2 dip temizleme gemisinin dün Marmaris Limanı'na ulaştığını belirterek, gemilerin bu hafta tarama çalışmalarına başlayacağını söyledi. Hayat pahalılığının, tüm dünya gibi Türkiye’nin de başını ağrıtan en önemli husus olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: Dış dinamiklerle birlikte fırsatçılıktan da kaynaklanan bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.







