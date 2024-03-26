Milli irade duruşuyla hatırlayacağız

Merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu, şehadetinin 15. yıldönümünde Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği’nin gerçekleştirdiği etkinliklerle anıldı.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 2 günlük etkinlikler çerçevesinde bu yıl, 697 kişilik ekip 7 kilometrelik tırmanışla Keş Dağı’na çıktı. Ekipler, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle tırmanışı 6 saatte tamamladı.

ÖZLEM VE RAHMETLE

5 yıl önce Keş Dağı’na Muhsin Dağı Tabelası diken ANDA Derneği, Yazıcıoğlu’nun ismini yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda konuşan ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, “Bugün başka Muhsinler yetiştirmek gayesiyle çıktığımız kardeşlik yolunda başka Muhsinler kaybetmemek için kurduğumuz Anda Arama Kurtarma ekibimiz ile ülkemizin dört bir yanından gelen 697 profesyonel arama ve kurtarma personeliyle beraber gelenekselleşen anma etkinliğimizde büyük lideri bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun, aynı kilimin farklı desenleri olarak gördüğü Türk milletinin bekası ve refahına kendini adamış bir lider olduğunu vurgulayan Tosun, “Hayatı boyunca gerek devleti ve milleti, gerek gönül coğrafyamızdaki topraklar, gerekse insanlık adına mücadelesinden bir gün olsun geri durmamıştır. Onun Muhsini tavrı sayısız insanın sevgisine mazhar olmuştur” diye konuştu. Katılımcıların duygu dolu anlar yaşadığı etkinlikte, Yazıcıoğlu’yla birlikte şehadete eren arkadaşları da anıldı.

ERDOĞAN YAZICIOĞLU’NU ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. Erdoğan paylaşımında ayrıca, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur; ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafına yer verdi.







