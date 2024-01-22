Milli iradenin sesi Yeni Şafak 30 yaşında: Türkiye’nin hikayesi manşetlere nasıl yansıdı?

"Yusuf Hoca, meselenin bugünü değil geleceği konuşmak olduğunu ama 100 yıl öncesini de 200 yıl öncesini de hafızada tutup o dinamikleri bugünle kıyaslayarak mukayese etmenin altını çizdi. Bundan sonrasıyla ilgili söylediklerini ben çok kıymetli. Yeni Şafak ‘Türkiye’nin önü aydınlık’ manşetini atarken 30 yılı 50 yılı düşünerek atmıştı. Bu entelektüel bir birikimdi. Güvenmek, cesaret tamam ama neticede bir potansiyeli görmek ve yorumlamak için de bir birikim gerekiyor."