Milli Saraylar’a ziyaretçi akını

Türkiye’nin paha biçilmez kültürel mirası olan Milli Saraylar, ülkemizin turizm potansiyeline önemli katkıda bulunuyor. Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihî kasırları bünyesinde barındıran Milli Saraylar, bu yaz turist akınına uğradı.

1 MİLYON 963 BİN 358

Saray, köşk ve kasırlarda ziyaretçi sayısı, Pandemi öncesi rakamlara ulaştı. 2022’nin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık döneminde toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 963 bin 358’i buldu. Buna göre 2022’de Milli Saraylar’ı ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttı.

YÜZDE 130 ARTTI

Milli Saraylar Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınından sonra turizmde yaşanan hareketlilik, Milli Saraylar gişe verilerine de yansıdı. 2021 ve 2022’nin 3 aylık yaz dönemi ziyaretçi verileri arasında gözle görülür bir fark ortaya çıktı. 2021’de 756 bin 182 olan ziyaretçi sayısı, 2022’nin aynı döneminde 1 milyon 963 bin 358’e ulaşarak yüzde 130 arttı. Ziyaretçi sayısında en çok artış 1 milyon 38 bin kişiyle Topkapı Sarayı oldu. Dolmabahçe Sarayı, 392 bin kişiyle ikinci sırada yer aldı. Bu iki sarayı, Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen Beylerbeyi Sarayı izledi.

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Rus turistler ilk sırada

Sarayları ziyaret eden yabancı turistlerin sayısında da önemli bir artış gözlendi. Yabancı ziyaretçi artışında Ruslar ilk sırada yer aldı. Avrupalı turist sıralamasında ise İspanyolları, Fransız ve Almanlar takip etti. Ortadoğulu ziyaretçi gruplarının da geçen yıla göre ikiye katlandığı görüldü.

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