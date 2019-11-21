Gündem Milli Savunma Bakanı Akar 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Akar: 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge tamamlandı. Kırınları içeride, harekat bölgesine doğusunda ve batısından tacizler geliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar,"Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız" dedi.

Bakan Akar, harekat kapsamında, 4 bin 300 kilometrekarelik alanın ve 600 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildiğini belirtti.

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DÜNYA
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"1200 civarında terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar bin 200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe harekatlarını değerlendiren Akar, "Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

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"Doğu Akdeniz ve Ege’de haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz"

Akar, "Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz" dedi.

"Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada dalgalanmasına asla engel olamayacak"

Bakan Akar, KKTC bayrağının yakılmasına ilişkin, "En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

  • "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi."

"HİSAR'ı önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başayacağız"

Akar, "TSK, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak" dedi.

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