|
Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Irak Türkmen Cephesi'ne ziyaret

Irak'taki temaslarına devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti. Görüşmede Bakan Güler'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek bölgedeki savunma ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

19:22 - 7/02/2024 Çarşamba
DHA
Bakan Güler, Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti.
Bakan Güler, Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Irak'taki ziyaretlere devam ettiği belirtilerek, "Bakan Güler, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti. Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek bölgedeki savunma ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Gürak, Aydın Maruf Selim'i ziyaretinin ardından IKBY İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile de bir araya geldi" denildi.



#Irak Türkmen Cephesi
#Milli Savunma Bakanı
#Yaşar Güler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları isim listesi 2024 belli oldu