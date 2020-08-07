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ŞIRNAK

Milli Savunma Bakanlığı: Bir PKK'lı terörist, Şırnak'ta teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Şırnak Cizre'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bir terörist Şırnak'ta teslim oldu.
Bir terörist Şırnak'ta teslim oldu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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