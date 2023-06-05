Milli Savunma'da devir teslim: Yaşar Güler görevi Hulusi Akar'dan devraldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlık görevini Hulusi Akar'dan devraldı.

Devir Teslim töreninde konuşan Akar'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğimizce yapmaya çalıştık. Şu ana kadar alınan sonuçlarla birlikte alnımızın akıyla görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edilen hayati görevi siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte icra etmenin gururluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu hassas dönemde Türkiye uluslararası alanda özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da Silahlı Kuvvetleri’mizin sorumluluğu artmıştır. Görev süremiz boyunca hudutlarımız bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korunmuştur.

Terörü kaynağında yok etmek amacıyla yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Çukur operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Pençe Kilit ile devam etmiştir. Girilemez denilen yere girilmiştir, ulaşılamayan yere Mehmetçik ulaşmıştır.

Yurt içinde terör bildiğiniz gibi takip ettiğiniz gibi bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye’ye gelen saldırılar bertaraf edilmiştir. Ege’de, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerimiz korundu.

Azerbaycan ve Libya olmak üzere Kosova, Katar gibi dost ve müttefik ülkelerin yanlarında olduk, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

NATO, BM, AB gibi görevleri de dünya barışına katkı babında yaptık yapmayı sürdüreceğiz.

Eş zamanlı olarak büyük ve kapsamlı tatbikatları yapabildik. Bunların artarak devam edeceğinin bilinmesi lazım. TSK’nın faaliyetlerinin yanı sıra 6 Şubat deprem felaketi ile karşılaştık. İlk andan itibaren TSK da Bakanlığımız da bütün imkanlarını seferber etmiştir, şu anda bu çalışmalar devam etmektedir.

Başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere fedakar çalışan siz kıymetli mesai arkadaşlarıma aittir. MSB binlerce yıllık şanlı tarihimizden gelen aziz milletimizin teveccühlerinden aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde milletin emrinde görevinin başındadır kimsenin şüphesi olmasın.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi huzur ve güvenliğin sağlanması ile uluslararası ve bölgesel güvenlik konularındaki aktif rol ve başarılardan ötürü teşekkür ediyor. TSK’nın gelişim ve modernizasyonuna sağladığı destekler için şükranlarımı sunuyorum. Görevi süresince biz çalışma arkadaşları ile kurmuş olduğu çalışma ortamından ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım milletimize ve TSK’ya yaptığınız değerli hizmetler asla unutulmayacaktır. Asil Türk milletinin teveccüh ettiği bir milletvekili olarak yüce Meclis’te tecrübeleriniz ile ülkemize katkılar sağlayacağınıza eminim.

Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen sorumluluğun bilinci ile bayrağı devralıyorum amacımız bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi benim görev sürem içerisinde de birinci önceliğimiz artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör örgütü ile mücadeleyi sürdüreceğiz. Hudut güvenliğimiz mevcut tedbirlerin geliştirilmesi suretiyle en üst seviyede sürdürülmeye devam edecektir.