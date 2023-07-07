Milliyetçi taban huzursuz

İYİ Parti STK ve kanaat önderlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Keçeciler yaptığı açıklamada, "İYİ Parti tarih oldu. Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum" ifadelerini kullandı.