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Milliyetçi taban huzursuz

İYİ Parti’nin yeni vitrininde ikinci plana atılan milliyetçi isimler, ‘bekle-gör’ sessizliğine büründü.

Mehmet Güney
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Koray Aydın

Koray Aydın

Geçen ay Genel İdare Kurulu’nda köklü değişime giden Genel Başkan Meral Akşener, aynı operasyonu yakın çalışma ekibi olan başkanlık divanında da yaptı. Akşener’in, yeni yönetimde Koray Aydın’a yakın isimleri çizik atıp merkez sağ ekolüne ağırlık vermesi, tabanın milliyetçi tarafında huzursuzluğa yol açtı. Koray Aydın’a yakın kaynaklar, şimdilik bu durumu yüksek sesle dillendirmeyip ‘‘seyrediyoruz” demekle yetiniyor. Bu rahatsızlığın yaklaşan yerel seçim sürecinde ve aday belirlemede kendini hissettireceği belirtiliyor.


#İYİ Parti
#milliyetçi
#Koray Aydın
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