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Milyoner çıktı: Evi ev değil darphane

Bank Asya ve FETÖ’nün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil’in avukatı Orhan Karakuş’un hesabında servet çıktı. Yaklaşık iki yıldır aranan Karakuş’un Bank Asya’da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı, Ankara’da 2 dairesi, 1 çalışma ofisi, Antalya’da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orhan Karakuş
Orhan Karakuş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Bank Asya ile firari emniyet imamı Osman Hilmi Özdil’in avukatlığını yapan Orhan Karakuş, Ankara’da saklandığı evde yüklü miktarda para ve altınla yakalandı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen avukat Karakuş, hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karıştı.

EV DEĞİL DARPHANE

Yaklaşık iki yıldır aranan Karakuş’un Ankara’da saklandığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Karakuş, saklandığı evde 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100’er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 tane 1 dolar ile yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından sorgulanan Karakuş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BİR KALEMDE 2,5 MİLYON LİRA YATIRDI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Mehmet Rasim Kuseyri’nin yanında staj yapan Karakuş, 2000 yılında kendi hukuk bürosunda avukatlık yapmaya başladı. FETÖ’nün firari emniyet mahrem imamı “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil’in 2017’ye kadar avukatlığını üstlenen Karakuş, aynı zamanda Bank Asya’nın da avukatları arasında yer aldı.

SAYMAKLA BİTMİYOR

  • Kısa sürede edindiği servetle dikkati çeken Karakuş’un adına Ankara’da 2 daire, 1 çalışma ofisi, Antalya’da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi ile Bank Asya’da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı olduğu kayıtlara geçti. FETÖ elebaşının talimatıyla 2014’te özel bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya’ya yatıran Karakuş, bankanın TMSF’ye geçmesiyle bütün parasını çekti. Karakuş’un aile bireylerinin de Bank Asya’da yüklü miktarda hesaplarının bulunduğu MASAK raporuna da yansıdı.
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