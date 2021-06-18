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EĞİTİM

Milyonlarca dijital karne: E-Okul üzerinden görülebilecek

18 milyon öğrencinin dijital karneleri bugün erişime açılıyor. Karnelerini basılı talep edenler ise 2 Temmuz’dan itibaren okul müdürlüklerinden alabilecek. Ayrıca, yine bu tarihe kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilirken sorumluluk sınavları tamamlanacak; destekleme kursları devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyonlarca dijital karne: E-Okul üzerinden görülebilecek
Öğrenciler ve veliler karne notlarını e-Okul üzerinden görebilecek.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgeleri de bugün e-Okul’dan erişime açılıyor. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz’dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

TELAFİ PROGRAMI UYGULANACAK

  • Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz’a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek. Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım” programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek. Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara https://telafidebendevarim.meb... adresinden erişilebilecek. Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

OKUMA TARAMASI BAŞLATILACAK

Program kapsamında, 1’den 2’ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek. Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak. Bakanlık, liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırladı.

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