Mimar Sinan Camii imamıRıza Günay da KHK ile ihraç edildi Mimar Sinan Cami imamı KHK ile ihraç edildi OHAL kapsamında 695 sayılı KHK ile ihraç edilen 2 bin 756 kamu personeli arasında Ataşehir Mimar Sinan Camisi imam ve hatiplerinden Rıza Günay da var. Mimar Sinan Camii halihazırda Anadolu yakasının en büyük camii durumunda.

Haber Merkezi 25 Aralık 2017, 11:47 Son Güncelleme: 25 Aralık 2017, 12:07 Diğer