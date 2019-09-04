Mimar Sinan’ın çeşmesi levyeyle yıkıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy’deki Mimar Sinan’ın 451 yıllık eseri Yanıkkapı Çeşmesi’nin bir bölümü, biri şantiye sorumlusu 3 kişi tarafından levye ve çekiç darbeleriyle yıkıldı. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, çalışanlardan restorasyon ruhsatı ve çalışma izin ve belgelerini isteyince “Yanımızda değil” yanıtını aldı. Belge gösteremeyen işçiler, gözaltına alındı. Çalışmalar da savcılık kararıyla durduruldu.

İBB: PROJEYE UYULMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büyük tepkiye neden olan olayla ilgili açıklama yaptı. İBB tarafından restorasyonuna başlanan, Sokullu Mehmed Paşa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığı Yanıkkapı Çeşmesi’yle ilgili şikayet üzerine İBB Kültür Varlıkları Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü teknik elemanlarınca, 2 Eylül’de kurul onaylı projeye göre inceleme yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Projeye uygun olmayan kusurlu çalışma durdurulmuş, söz konusu uygulamayla ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Çeşme, aslına uygun şekilde yenilenerek hizmete açılacaktır” denildi.