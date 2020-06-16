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ERZİNCAN

Minibüs Fırat'a uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehrine uçtu. Kazada kısmen suya gömülen minibüste bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralı kurtuldu.

Haber Merkezi AA
Fırat Nehri'ne uçan minibüste bulunan 5 kişi öldü.
Fırat Nehri'ne uçan minibüste bulunan 5 kişi öldü.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde meydana gelen kazada Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan Mehmet Dil (62) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, koprü girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, Fırat Nehrine uçtu. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 3 yolcu, nehir üzerinde gezinti yaptıran tekne çalışanları tarafından kurtarıldı. Yaralı oldukları belirlenen Kader İlçin (30), Ayşe İlçin (6) ve Kübra Dil (24), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

AA
Fırat Nehri'ne uçan minibüs.

ŞOFÖRÜN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

  • Erzincan’ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil’in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5’e yükselde. Saat 20.30 sıralarında meydana gelen, 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralı kurtulduğu kazada kayıp olan şoför Mehmet Dil’in bulunması için bölgeye gelen dalgıçlar nehir içinde, arama-kurtarma ekipleri ise nehir boyunca çalışma yürüttü. Kazadan 5 saat sonra dalgıçlar şoför Dil’in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı. Dil’in cansız bedeni sudan çıkartılan hastane morguna gönderildi. Şoför Mehmet Dil’in de cesedinin bulunmasıyla kazada 8 kişinin bulunduğu minibüste yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükselirken, 3 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ediliyor.

İHA
Fırat Nehri'ne uçan minibüste bulunan 5 kişi öldü.

VALİ ARSLANTAŞ, KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bu arada kazadan haberdar olunca Erzincan Valisi Ali Arslantaş da olay yerine gitti. Kazanın meydana geldiği köprünün üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslanta, kayıp şofor Mehmet Dıl’ın bulunması için yürütülen çalışmaları da takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Arslantaş, çalışmaları izlerken şoför Dil’in de cesedine ulaşıldı.

KARADENİZ GEZİSİ DÖNÜŞÜ FACİA

  • Bu arada minibüste bulunan ailenin gezi dönüşü memleketlerine dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Minibüste sürücüsü Mehmet Dil’in beraberinde eşi, kızları ve torunları ile Karadeniz gezisine çıktıkları ve memleketleri Elazığ’a dönerken kazanın meydana geldiği belirlendi. Kazada Mehmet Dil’in yanı sıra eşi Gülser Dil ile birlikte 1 kızı ve 2 torunu yaşamını yitirdi.

DHA
Fırat Nehri'ne uçan minibüste bulunan 5 kişi öldü.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, yaptığı açıklamada, bir aracın ilçedeki Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların ifadesine göre araçta 8 kişinin bulunduğunu aktaran Atıcı, kayıp olduğu değerlendirilen kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

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AA

AA

AA

AA

AA
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