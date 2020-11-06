İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi

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Bakan Kurum: Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ''Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir. 4 bin yeni konut inşaa edeceğiz'' açıklamasında bulundu. Kurum, ''12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır. 2508 a hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Hızlı şekilde ağır hasarlı binaların yıkım sürecini yürütüyoruz'' dedi. Bakan Kurum, ayrıca Kartal'daki binanın çökmesinin ardından tüm belediyelere çağrı yapıldığını ifade etti.