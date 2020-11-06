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Gündem İzmirdeki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Aydanın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi
İZMİR

Minik Ayda'nın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi

İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ne nakledildi.

Haber Merkezi AA
Deprem enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin
Deprem enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin

Arama ve kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin'in tedavisi, 3 Kasım'da Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım servisinde başlamıştı.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ziyaret edilen Ayda, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'nde özel bir odaya nakledildi.

Ayda'nın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü öğrenildi.

91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
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91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Bakan Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti
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Bakan Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti.


Enkazdan çıkarılan diğer çocuklar

Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından tedavisi Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde devam ediliyor.

Doğanlar Apartmanı'ndan 10 saat sonra kurtarılan Günay Özışık'ın tedavileri üniversite bünyesindeki Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor.

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan ise yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamlanması ile Çocuk Hastanesinde normal servise alındı.

Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek de 3 Kasım'da depremden kurtarılan annesi ve kardeşleriyle buluşmuştu. Perinçek'in de tedavisinin Ege Üniversitesi Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

Enkazdan kurtarılan minik Elif hastane odasında görüntülendi
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Enkazdan kurtarılan minik Elif hastane odasında görüntülendi
Depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek, hastane odasında görüntülendi. Minik Elif'in bir yandan oyuncaklarıyla oynarken bir yandan da boyama yaptığı görüldü. Elif'in hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Ege Üniversitesi, küçük kızın tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.


Depremde yaralananlardan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

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