Minik Elif'in hastaneden ilk görüntüsü: Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı.