Minik Elif'in hastaneden ilk görüntüsü: Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı

Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Elif'in ilk görüntülerinde gözlerinin açık olduğu ve oksijen desteği aldığı, yatağında oyuncakların bulunduğu görüldü.
Elif'in hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Ege Üniversitesi, küçük kızın tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
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3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü.
Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.
GÜNDEM
İzmir'deki deprem felaketinin simgesi olan minik Elif üzerine devrilen sandalye sayesinde hayatta tutunmuş
Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlilerinin parmağını tutup hayata sarılması depremzedeler için umut olmuştu.
GÜNDEM
Elif'i kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
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Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı.