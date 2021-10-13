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İSTANBUL

Minik matematikçiler Beyoğlu’nda iş başında

Çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Bilim Beyoğlu, geleceğin matematikçilerini ağırladı. Minik matematikçiler Geometrik Robotum, Kriptoloji ve Üçgen Eşitsizliği Atölyelerinde matematiği tüm boyutlarıyla deneyimledirler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Minik matematikçiler Beyoğlu’nda iş başında
Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı’nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor.

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu’nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı’nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Yoğun ilgi gören merkez yine bilime meraklı öğrencilerin buluşma noktası oldu. Bilim Beyoğlu’nda buluşan geleceğin matematikçileri Geometrik Robotum, Kriptoloji ve Üçgen Eşitsizliği Atölyelerinde matematiği tüm boyutlarıyla deneyimledirler.

BİLİME MERAKLI GENÇLERİMİZE YOL AÇIYORUZ

  • Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu’nun hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Amacımız bilime meraklı gençlerimize bu alanda bir yola açmak, onları bilime teşvik etmek ve bu alanda bir alt yapı oluşturmalarını sağlamak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hem hafta içi hem de hafta sonu eğitim programlarımız var. Bilim Atölyelerimizde teorik eğitimlerin yanı sıra bilimsel deneylerle de bilime yolculuk yapıyorlar. Bu merkezde eğitim gören bir çocuğumuz, gelecekte bir bilim insanı, ülkesine yeni bir teknoloji kazandırmış bir mühendis, bir matematikçi olarak gördüğümüzde asıl gururu o gün yaşayacağız” dedi.
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