Minik matematikçiler Beyoğlu’nda iş başında

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu’nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı’nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Yoğun ilgi gören merkez yine bilime meraklı öğrencilerin buluşma noktası oldu. Bilim Beyoğlu’nda buluşan geleceğin matematikçileri Geometrik Robotum, Kriptoloji ve Üçgen Eşitsizliği Atölyelerinde matematiği tüm boyutlarıyla deneyimledirler.

BİLİME MERAKLI GENÇLERİMİZE YOL AÇIYORUZ