Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Minikler 209 günlük hasreti yazdı
EĞİTİM

Minikler 209 günlük hasreti yazdı!

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır okullarından uzak olan ilkokul öğrencileri için ders zili çaldı. Uzun bir aradan sonra okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan ilkokul öğrencileri ise heyecanlarını mektup yazarak anlattı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
İlkokul öğrencileri ise heyecanlarını mektup yazarak anlattı.
İlkokul öğrencileri ise heyecanlarını mektup yazarak anlattı.

İlkokul 2-3 ve 4'üncü sınıf öğrencileriyle birlikte 8 ve 12'inci sınıf ile lise kademesindeki hazırlık sınıfı öğrencileri de okulu yolunu tutacak. Tamı tamına 7 ay 209 gün aradan sonra okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan ilkokul öğrencileri ise heyecanlarını mektup yazarak anlattı.

VİRÜS OLMASAYDI DA SARILSAYDIM

Elif Ada Kurt isimli ilkokul öğrencisi mektubunda, "Sevgili öğretmeni beni çok ama çok özledim. Keşke şu virüs olmasaydı da gelip size sarılsaydım. Okullar tam açılmazsa da bazı günler okula gelebileceğiz. Gerçekten sizi ve arkadaşlarımı çok özledim" derken, bir başka ilkokul öğrencisi olan Ilgın Uysal ise, "Biliyoruz ki bir virüs ile karşı karşıyayız. Ama bu dönemi yenebiliriz. Zaten maske takarak ellerimizi yıkıyarak tedbirimizi alıyoruz. Son olarak sosyal mesafeyi üç büyük adım şeklinde durabiliriz. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir
Abone Ol Google News
Sana, ne vadettiler?

Sana, ne vadettiler?

​MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştirdi.
OECD’de birincidünyadaikinciyiz

OECD’de birinci dünyada ikinciyiz

Türkiye'de pandemiye rağmen üretim hız kesmedi.
AYM üyesinden darbe imalı paylaşım

AYM üyesinden
darbe imalı paylaşım

AK Parti'den sosyal medyadan sert tepki geldi.
Ülkeler buğday stokluyor

Ülkeler buğday stokluyor

​Çin, dünya stokunun yarısına sahip.
Bunak Biden

Bunak Biden

​Gittiği eyaletin adını unuttu.
Fransa<br>Minsk'ten çıksın!

Fransa
Minsk'ten çıksın!

​BM nezdinde girişimler başladı.

Emir subayı<br>yeniden gözaltında

Emir subayı
yeniden gözaltında

​Hakkında yeni ve ek deliller ortaya çıktı.
Servetlerini ikiye katladılar

Servetlerini ikiye katladılar

​ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı.
ABD'nin Doğu <br>Akdeniz tutarsızlığı

ABD'nin Doğu
Akdeniz tutarsızlığı

​Sözcü Aksoy'dan ABD'ye 'Oruç Reis' cevabı.
Karabağ <br>Azerbaycan'ındır

Karabağ
Azerbaycan'ındır

​Dünya yıldızı sosyal medyadan çağrı yaptı.
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

Bakan Koca, uyarılarına devam etti.
Çirkin iftiralarına <br>sert cevap

Çirkin iftiralarına
sert cevap

​Kalyon Holding'ten açıklama yapıldı.
Yapılacak daha çok işimiz var

Yapılacak daha çok işimiz var

​AK Parti'den erken seçim sorusuna cevap.
Türbe diye gidiyorlardı

Türbe diye gidiyorlardı

Mitolojik savaşçı mezarı çıktı.
Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Herkesi duygulandıran harekat: Varımızla yoğumuzla yanınızdayız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.