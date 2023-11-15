MİT 222 km’de vurdu

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin üstü tek tek çiziliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu “Çiya Amed” kod adlı terörist Remzi Avcı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de öldürüldü.

1992 yılında PKK'nın dağ kadrosuna katılan terörist, o tarihten bu yana Türkiye'ye karşı doğrudan silahlı faaliyetler yürütüyordu. Suriye ve Irak'ta bulunan, Afrin, Sincar ve Gara'de terörist faaliyetler yürüten PKK'lı Avcı, örgütün Diyarbakır'daki hendek ve barikat eylemlerini de organize etti. PKK'lı elebaşı, bunların üzerine MİT'in radarına girdi.