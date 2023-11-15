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MİT 222 km’de vurdu

MİT, PKK’nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı’yı, Irak Süleymaniye’de sınırdan 222 km derindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. Kırmızı kategoride aranan Avcı, Diyarbakır’daki çukur olaylarında PKK’nın düzenlediği eylemlerin sorumlularındandı.

04:00 - 15/11/2023 Wednesday
Güncelleme: 00:52 - 15/11/2023 Wednesday
Yeni Şafak
PKK'nın, sözde “eyalet sorumlusu” Remzi Avcı'nın öldürülmesini tabandan gizlediği öğrenildi.

PKK'nın, sözde “eyalet sorumlusu” Remzi Avcı'nın öldürülmesini tabandan gizlediği öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin üstü tek tek çiziliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu “Çiya Amed” kod adlı terörist Remzi Avcı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de öldürüldü.

31 YILDIR DAĞLARDA

1992 yılında PKK'nın dağ kadrosuna katılan terörist, o tarihten bu yana Türkiye'ye karşı doğrudan silahlı faaliyetler yürütüyordu. Suriye ve Irak'ta bulunan, Afrin, Sincar ve Gara'de terörist faaliyetler yürüten PKK'lı Avcı, örgütün Diyarbakır'daki hendek ve barikat eylemlerini de organize etti. PKK'lı elebaşı, bunların üzerine MİT'in radarına girdi.

222 KM DERİNDE OPERASYON

Titizlikle takip edilen PKK’lı elebaşının, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Avcı'nın tehdit seviyesinin artması üzerine operasyon kararı alındı. Sınırdan 222 km derinde gizlenen elebaşı, MİT'in saha ajanlarının anlık takibi sonucu düzenlenen özel bir operasyonla etkisiz hale getirildi.



#operasyon
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