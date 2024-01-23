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MİT Başkanı Kalın'dan Irak'a sürpriz ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konulardaki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette önemli görüşmelerde bulundu.

11:55 - 23/01/2024 mardi
Güncelleme: 14:44 - 23/01/2024 mardi
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MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ta
MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ta

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a ziyarette bulundu. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü.



Görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı.


Ayrıca güvenlik iş birliği, DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik iş birliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da değerlendirildi.











#İbrahim Kalın
#Irak
#MİT
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