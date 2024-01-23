MİT Başkanı Kalın'dan Irak'a sürpriz ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a ziyarette bulundu. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü.

Ayrıca güvenlik iş birliği, DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik iş birliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da değerlendirildi.