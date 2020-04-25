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Gündem MİT ifşasına 19 yıl istendi
İSTANBUL

MİT ifşasına 19 yıl istendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) şehidini deşifre eden Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 1’i firari 8 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelilere, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Erk Acarer
Erk Acarer

Geçtiğimiz gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. MİT’in suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada şüphelilere, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Barış Terkoğlu

DÜNDAR’LA DİRSEK TEMASI

Soruşturma kapsamında firari olan ismin Birgün Gazetesi yazarı ve Artı TV programcısı Erk Acarer olduğu öğrenildi. Twitter aracılığıyla MİT şehidine ilişkin bilgileri paylaştığı hazırlanan iddianamede yer alan Acarer’in, yurtdışında kaldığı süre zarfında bir diğer MİT TIR’ı ihanetine imza atan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la sık sık bir araya geldiği de edinilen bilgiler arasında.

Barış Pehlivan

İddianamede Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haberin sahibi Hülya Kılınç, Yeniyaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeniyaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. olmak üzere 8 şüpheli yer alıyor.

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