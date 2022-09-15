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ANKARA

MİT Mahmur’dan aldı geldi: PKK'nın 2 kritik ismi yakalandı

MİT, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyonda yakaladığı PKK'lı terörist Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi. Mahmur Kampı'na gönderilen Güney'in, sözde tim komutanı olduğu tespit edildi. Terörist Aya Ahmet Süleyman'ın 2018’den bu yana Mahmur’da olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT Mahmur’dan aldı geldi: PKKnın 2 kritik ismi yakalandı
Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyon sonucu "Şahan/Cihan" kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu "Tekoşin Kamışlı/Civan" kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı'na operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan teröristler Güney ve Süleyman, Türkiye'ye getirildi.

SÖZDE TİM KOMUTANI

PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019'da illegal yoldan Van'ın Başkale ilçesi üzerinden İran'a geçen Hatip Güney'in, buradan Irak'a geçerek eğitim aldığı belirlendi. Daha sonra Mahmur Kampı'na gönderilen Güney'in, ideolojik ve silahlı eğitimin ardından sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Aya Ahmet Süleyman'ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, Suriye'den 2017'de Irak'a geçip Gara'da eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirlendi.

PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. İkna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 83'e yükseldi. Öte yandan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünce, yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirtilen 4 terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalandı.

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