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MİT'e de MPT-76 yerli üretim silah verilecek

MİT personeline de yerli silah verilecek

TSK'nın ardından Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı yerli silah MPT-76, MİT personeline de verilecek. MİT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine bu yıl içinde 38 bin MPT-76'nın teslimatı yapılacak.

Haber MerkeziAA
MİT de yerli silah mpt-76 kullanacak.
MİT de yerli silah mpt-76 kullanacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'yı koruma ve operasyon görevlerinde kullanacak. Güvenlik güçlerine yeni yılda milli piyade tüfeği MPT-76'nın dağıtımına hız verilecek.

Tamamen yerli imkanlarla tasarlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) istek ve özelliklerini taşıyan, muharebe ortamında, gece-gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılabilen MPT-76, milli imkanlarla tasarlandı.

Farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek unvanını kazanan MPT-76'da geçen yıl seri üretim başladı. Bu kapsamda, güvenlik güçlerine geçen yıl 7 bin tüfeğin teslimatı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın ardından MİT de kullanacak

TSK personelinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76, MİT personeli tarafından da kullanılmaya başlanacak. MPT-76, MİT'in envanterine koruma ve operasyon silahı olarak eklendi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından üretilen MPT-76'nın güvenlik güçlerine dağıtımına yeni yılda da devam edilecek.

Bu kapsamda, MİT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine bu yıl 38 bin MPT-76'nın teslimatı yapılacak. Güvenlik güçlerince, 2026 yılına kadar toplam 250 bin MPT-76'nın alımı planlanıyor.

TSK personelinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı MPT-76, MİT personeline de koruma ve operasyon silahı olarak verilecek.

Milli piyade tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği ve aynı kalibredeki diğer tüfekler için 90 bin adetlik siparişe ilişkin teslimatlar yapılacak.

Komando birliklerine de dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımına ilişkin açıklamasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerince konuyla ilgili çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda yerli üretim MPT-76, öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince, 2 binden fazla yerli üretim tüfek komandolar tarafından kullanılıyor.

Birlikler yeni silahlarını, aralarında terörle mücadele operasyonları da olmak üzere çeşitli görevlerde kullanıyor.

MPT-76, teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekiyor.

Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla fişekle test edilen tek ve özgün silah özelliğini taşıyan MPT-76, 4,2 kilogram ağırlığıyla diğer piyade tüfeklerine oranla daha hafif ve düzeneğinde bulunan gaz sistemi sayesinde ısınma problemi görülmüyor.

Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilen milli piyade tüfeği, 7,62 milimetre, 51 NATO kalibre ve 20 fişek kapasiteli kompozit şarjöre sahip bulunuyor.

Etkili menzili 600 metre olan MPT-76'da modüler kundağa entegre edilmiş kızak sistemi yer alıyor. Silaha ray sistemiyle uyumlu bütün aksesuarlar eklenip çıkarılabiliyor.

Dakikada 850 atım

MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartlarında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla üretildi.

Tüfek, uzun namlulu (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip olarak tasarlandı. Toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 300 gram olan silah, dakikada 850 atım sayısına ulaşabiliyor.

MPT-55, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu taşıyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili de 3 bin 600 metreye ulaşıyor.

MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor. Ayrıca şarjör çıkarma mandalı, mekanizma ayaklama mandalı ve emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması silahı benzerlerinden ayırıyor.

Dünyada kullanımı yaygın olan M16 piyade tüfeğinin şarjörleriyle de uyumlu çalışabilen MPT-55, NATO standardı olan 30 testten başarıyla geçen silahlar arasında yer alıyor.

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