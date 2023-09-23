MİT Sincar'da vurdu: Asayiş sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar asayiş sorumlusu “Dindar Avesta” kod adlı Halid Reşo Kasım, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Sincar’a sızan MİT’in saha ajanları, örgütün Sincar yapılanması Şengal Savunma Birliklerinin (YBŞ) sözde asayiş sorumlusu olan teröristin yerini tespit etti. MİT’in bölgedeki faaliyetlerini engellemeye çalışan PKK’lı elebaşı, yanındaki korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 2014 yılında PKK’ya katılan Halid Reşo Kasım, teröristlerin eğitimi ve örgüte eleman kazandıran birimlerin sorumluluğunu yürüttü. Son olarak PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar genel asayiş sorumluluğunu yapan Kasım’ın, bölgede çok sayıda sivilin ölüm talimatını verdiği belirtildi.

Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li 12 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz” mesajıyla duyurdu. PKK’ya yönelik yurt içindeki operasyonlar da hız kesmiyor. Hakkari, Şanlıurfa, Muş ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ortak operasyon sonucu 2 terörist teslim oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak’ın kuzeyinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen “Rosida” kod adlı Helin Özgören ve “Hogir Armanç” kod adlı Özer Yıldırım adlı teröristlerin, yakalanacaklarını anlayınca teslim olduklarını açıkladı.